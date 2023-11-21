Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Главное управление разведки МО Украины.

Согласно словам захватчика РФ, они сейчас готовятся идти в наступление. Но при этом их силы подвергаются активным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, из 2000 солдат их осталось немногим больше 500 человек.

Дословно из сообщения оккупанта:

Очень много убитых и раненных. Нас было две тысячи человек. Осталось же только 560. Меня дважды отвлекло от ранения. Но они вновь и вновь лупят по нам.

Также во время разговора россиянин вместе со своей супругой обсудили новости в СМИ. В частности, по росТВ им говорят, что Штаты и Польша отказываются помогать Украине. Также женщина заявила, что такая страна, как Венеция, хотя на самом деле это город и муниципалитет в Италии, одной из первых отказалась от предоставления помощи Украине.

Напомним, ранее мы уже писали о нейтрализации трех оккупантов в кафе Мелитополя.