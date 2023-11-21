В эфире национального телемарафона городской глава Мелитополя сообщил, что партизаны «нейтрализовали» нескольких путинских солдат. «Освободители» заказали на ужин в местном кафе еду и алкоголь, информирует «НБН».

По словам Федорова, движение сопротивления узнало об этом и приправило блюда для оккупантов крысиным ядом, после чего заказ был доставлен по адресу. После дегустации трое захватчиков отправились на «концерт Кобзона».

Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» утверждает, что жертвами украинской кухни стали офицеры ФСБ РФ, трое из которых умерли в больнице, один – находится в реанимации.

Оккупанты провели обыски в кафе, где «освободители» заказали еду, однако следы яда не обнаружили. Курьер, который доставил «освободителям» смертельные блюда, бесследно исчез.

Напомним, 11 ноября в Мелитополе произошла «бавовна» в штабе ВС РФ. В ГУР МОУ сообщили детали инцидента.