Как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение генерального штаба Вооруженных сил Украины, этой ночью враг выпустил по территории нашей страны четыре зенитные управляемые ракеты С-300, одну крылатую ракету «Искандер-К», а также одиннадцать ударных дронов типа «Шахед».

Также отмечается, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили крылатую ракету «Искандер-К» и 10 ударных беспилотников.

Впоследствии удара со стороны врага, разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово, что в Донецкой области, здание шахты «Котляревская» и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что 18 ноября Россия нанесла целую серию ракетных ударов по Запорожской области.