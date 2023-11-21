Несколько дней назад под огонь ВСУ в Херсонской области попала 810-я севастопольская бригада морской пехоты страны-агрессора во время награждения, информирует «НБН».

Командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра» Роберт Бровди на своей Facebook-странице заявил, что эта атака – возмездие защитников, бумеранг за атаку «второй армии мира» на бойцов 128-й бригады.

«За наших ребят», — написал военный.

По его словам, 19 ноября на «концерт Кобзона» ВСУ отправили 25 захватчиков, около сотни «освободителей» стали «грузом 300». В РФ тщательно скрывают потери среди командного состава, поэтому «Мадяр» призвал украинцев внимательно следить за некрологами оккупантов, особенно в пабликах временно захваченного Крыма.

Напомним, 3 ноября армия Путина обстреляла украинских военных 128-й бригады в прифронтовом селе на Запорожье. Воинов собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии Украины.

Атака ВС РФ забрала жизни 19 военнослужащих, десятки получили ранения. В ГБР раскрыли вероятную цель вражеского удара.