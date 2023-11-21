Как информирует «НБН», об этом говорится в материале СБУ.

Данные следствия говорят о том, что житель одного из временно захваченных поселков, в Луганской области, которому исполнилось 50 лет, присоединился к армии Путина. Так, вступив в 208-й стрелковый полк так называемой «ЛНР» ЮВО ВС России, мужчина участвовал в сдерживании контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе Бахмута.

Данные следственных органов говорят о том, что в районе Бахмута сторонник оккупантов из Луганской области попал в плен. Это было в июле текущего года.

В итоге Фемида признала коллаборанта виновным сразу по трем статьям УК Украины: ч. 1,2 ст.111, ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст.260.

В итоге предатель получил 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что в Украине суды постоянно выносят обвинительные приговоры приспешникам России и предателям из государственных структур.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какое решение принял суд по Шуфричу.