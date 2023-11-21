Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении украинского лидера Владимира Зеленского в его вечернем видеообращении к народу Украины.

Согласно словам президента Украины, он провел встречу с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Они обсудили новый пакет военной помощи, который получит Украинское государство. В него и войдут вышеуказанные средства ПВО.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет новый и весьма мощный пакет поддержки от Германии. Это оборонная поддержка, себестоимость которой оценивается в один миллиард и триста миллионов евро. Среди прочего, в данном пакете есть и усиление украинской ПВО. Если быть точнее, то речь идет о производстве новых систем IRIS-T и ракет для ПВО. Именно благодаря этому наши города, тысячи жизней украинцев, будут спасены от террора РФ. Весьма важно, что в этом пакете, как добавил Зеленский, также нужная для ВСУ артиллерия. По словам Верховного главнокомандующего ВСУ, это действительно весьма серьезный пакет.

Напомним, ранее Юрий Игнат пояснил, почему силам ПВО Украины будет сложнее обнаруживать модифицированные Ираном БПЛА «Шахед».