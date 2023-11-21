В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Sun, по словам Верховного главнокомандующего ВСУ, наша страна имеет полное право ликвидировать Путина, если у нее появится такая возможность. Ведь и сама Россия не отказывается от планов устранить украинское руководство.

Согласно словам украинского лидера, Россия не отказывается от планов ликвидации руководства Украины и пытается сделать это любым возможным способом.

Дословно из заявления Зеленского:

Они будут применять для этого любые инструменты, которые они имеют.

В это же время, как он добавил, Украина также ликвидирует Путина, если у страны появится такого рода возможность. Более того, наша страна имеет полное право на это, так как ВСУ защищают собственную землю.

Это война, и Украина имеет все права для защиты.

Напомним, ранее Зеленский высказался о ходе боевых действий в Украине.