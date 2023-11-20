Во время встречи с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком и представителями СМИ украинский лидер высказался о войне со страной-агрессором, информирует «НБН».

По словам главы государства, украинцы продолжают бороться с российскими захватчиками, однако все закончится не так быстро, как хотелось бы. Гарант отметил, что люди почему-то относятся к войне, как к фильму, ожидая ежедневные сюрпризы, смену картинки и отсутствие длинных пауз.

Зеленский подчеркнул, что борьба против агрессии Российской Федерации для нашего народа и защитников – не фильм, а жизни украинцев. Лидер нации подчеркнул, что война – ежедневный тяжелый труд военных.

Глава государства добавил, что все закончится не так быстро, как хотелось бы, однако наши люди не будут опускать руки, и сейчас важно, чтобы сохранялось внимание мира к происходящему в Украине.

Ранее президент объяснил, как конфликт на Ближнем Востоке влияет на поставки боеприпасов в Украину.