Как пишет «НБН», об этом Зеленский рассказал в интервью таблоиду The Sun.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

Согласно последней информации, они очень сильно хотят, у них есть план, который называется «Майдан-3». Он нужен для того, чтобы сменить президента Украины, быть может, не через убийство, но через смену власти. Они будут использовать любого рода инструменты, которые они имеют. Данная идея заключается в том, чтобы до конца года осуществить новую операцию, которая даже имя имеет. Знаете, мы с этим можем жить.