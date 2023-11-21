Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ, речь идет о жителях Луганской области, которые в настоящее время живут в оккупированных районах региона.

Так, оккупационная власть так называемой «ЛНР» будет давать компенсацию для приобретения угля и дров в отопительный период только тем украинцам, которые дали свое согласие на получение российского паспорта.

В сводке Генштаба также говориться, что оккупационные силы до сих пор продолжают принудительную паспортизацию местного населения на временно оккупированной территории Луганщины ВСУ:

Преследуя цель усиления морального давления на украинских граждан, проживающих в Луганской области, принуждая их к получению российского гражданства, так называемое оккупационное правительство РФ приняло решение, что только те граждане Украины смогут получить компенсации на приобретение угля и твердого топлива в отопительный сезон, которые получили российские паспорт.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что житель Луганской области, помогавший оккупантам, получил 15 лет тюремного срока.