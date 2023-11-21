В аналитическом материале ISW отмечается, что во время видеоконференции по обновлению парка общественного транспорта в регионах РФ Кадыров нарушил общепринятые границы в общении с главой Кремля, пригласив его посетить Чечню, информирует «НБН».

Американские эксперты рассказали, что глава республики сообщил о ссорах чеченских старейшин относительно того, что президент не приезжал в регион с 2011 года. Лидер россиян не ответил прямо на приглашение, поблагодарив Кадырова и чеченцев за их нелегкий труд в восстановлении республики.

Аналитики утверждают, что чеченский лидер поставил диктатора, который 12 лет не посещал регион, в затруднительное положение. Если Путин принимает приглашение Кадырова, это выглядит так, словно он подвергается давлению с его стороны, если игнорирует или отвечает отказом – рискует показать главу республики в пренебрежительном свете.

В ISW считают, что таким образом ставленник Кремля публично бросил завуалированный вызов президенту-агрессору, пытаясь соблюсти баланс между желанием заслужить благосклонность диктатора и одновременно обратиться к чеченским избирателям.

Ранее американские эксперты объяснили предложение Кадырова расстреливать участников акций протеста после антиизраильского погрома в дагестанском аэропорту.