Руководитель Херсонского облсовета назвал ситуацию на левобережье возбужденной, отметив, что она находится во взрывоопасной фазе. По его словам, где-то захватчикам дали команду на ротацию, где-то приказали выезжать коллаборантам.

Чиновник отметил, что с оккупированной части области «освободители» пытаются вывозить документы и ценные вещи, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Самойленко рассказал, что на захваченной части региона страшная гуманитарная ситуация, в частности из-за высоких цен на продовольствие.

Глава областного совета добавил, что помимо этого «вторая армия мира» обстреливает левобережье, обвиняя в этом украинские войска. Однако люди не ведутся на обман россиян, разрушающих до фундамента все населенные пункты, которые оказались в зоне боевых действий.

Напомним, в Генштабе ВСУ раскрыли цель боевой работы защитников на левом берегу Херсонской области.