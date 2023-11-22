В интервью изданию NV Никитин рассказал, что бойцы Русского добровольческого корпуса действуют как в Украине, так и на территории государства-террориста, информирует «НБН».

По словам командира РДК, во время полномасштабной войны добровольцы помогают Силам обороны и украинскому народу отстаивать территориальную целостность их страны.

Никитин отметил, что, когда бойцы РДК находятся на территории Украины, они координируют свои действия с оборонным ведомством и ГУР МОУ, в противном случае они не могли бы участвовать в боевых действиях.

Однако, когда добровольцы пересекают государственную границу и работают на территории страны-агрессора, в этом случае они принимают решения и действуют исключительно самостоятельно, не информируя украинскую сторону.

Напомним, в начале сентября РДК провел очередной рейд в приграничье Российской Федерации. Добровольцы показали видео боевого столкновения, которое стало смертельным для ФСБшников.