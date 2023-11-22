Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Согласно информации военнослужащих, начиная с 20 часов вечера, двадцать первого ноября, по 03 часа ночи, двадцать второго ноября, оккупационные силы Российской Федерации атаковали Украину с юго-восточного направления. Всего враг выпустил 14 дронов-камикадзе «Шахед» и крылатую ракету Х-22 с самолета Ту22М3.

К отражению воздушной атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, а также зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской, а также Винницкой областей.

Касательно ракеты Х-22, то она не достигла своей цели. Ракета упала на территории Запорожской области на открытой местности. Взрывной волной были повреждены частные дома граждан. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента не было.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский анонсировал передачу Германией Украине новых систем ПВО.