В пресс-службе ОК «Юг» рассказали, что вчера на протяжении дня и вечером тактическая авиация путинских оккупационных сил обстреляла Одесскую область, информирует «НБН».

Войска Российской Федерации атаковали регион противорадиолокационными ракетами Х-31П в попытке обнаружить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что «вторая армия мира» нанесла удар по территории Одессы и Белгород-Днестровского района области. «Освободители» попали по открытой поверхности, административному зданию и припортовой инфраструктуре, к счастью, никто не пострадал.

Утром 22 ноября стало известно, что вчера силы ПВО над Черным морем «отминусовали» редкостный иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6, который ВС РФ выпустили в направлении Одесчины.

Отметим, что в ночь на 22 ноября армия Путина атаковала Украину БПЛА «Шахед». В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько дронов-камикадзе удалось ликвидировать.