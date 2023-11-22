В преддверии зимы путинские оккупационные силы стараются экономить ракеты и чаще всего используют для атак на Украину ударные БПЛА. Однако в последние две недели захватчики жалуются на проблемы с аналогами «Шахедов», выпущенными в РФ, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

«Освободители» рассказали, что дроны типа «Герань-2» в какой-то момент теряют управление и падают, при этом с иранскими моделями такого не было. По мнению захватчиков, украинские военные смогли подобрать средства радиоэлектронной борьбы под российские беспилотники.

Также существует мнение о том, что на заводе в РФ поменяли технологию производства дронов-камикадзе, в результате чего предприятие выпускает не полный аналог иранского БПЛА.

Помимо этого, россияне не исключают, что в Украине создали современную РЭБ, которая позволяет сажать или сбивать с маршрута «птичек» армии Путина.

Напомним, Иран модифицировал свои дроны-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему украинской ПВО будет сложнее обнаружить новые «Шахеды».