О том, что ведение взаимного огня в Секторе Газа будет остановлено как минимум на несколько дней, ради оказания помощи и освобождения десятков заложников, находящихся в плену у боевиков, которых обменяют на не менее 150 палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

Как стало известно, данное перемирие, о котором объявят на протяжении ближайших 24 часов, станет первым в войне, длящейся 7 недель. В частности, в соответствии с договоренностями, правительство Израиля обязуется вернуть домой всех палестинцев-заложников на первом этапе перемирия, а в ответ около 50 заложников (женщин и детей) боевики ХАМАСа должны освободить в течение 4 дней, в период которых введут «паузу в боевых действиях».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Эрдоган обвинял Израиль в намерении уничтожить Газу и назвал боевиков ХАМАСа «защитниками».