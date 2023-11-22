Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на собственные источники, заявляет, что глава Генштаба ВС РФ на встрече с президентом-агрессором намерен обсудить три основных вопроса, информирует «НБН».

Несмотря на то, что Кремль не хочет до выборов президента проводить мобилизацию, Герасимов намерен предложить Путину в декабре-январе набрать в оккупационные войска 100-120 тысяч россиян.

Генерал считает, что дополнительная живая сила поможет захватчикам добиться успехов на фронте. Масштабную мобилизацию с «более серьезными цифрами» заместитель Шойгу намерен провести после избирательного процесса.

Помимо этого, начальник Генштаба РФ призовет главу Кремля задуматься над проведением демобилизации «освободителей» с фронта в Украине, однако не раньше февраля-марта.

Напомним, аналитики ISW сравнили Герасимова с Залужным, рассказав, в чем заместитель Шойгу проигрывает украинскому генералу.