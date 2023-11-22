Советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщил, что утром в городе были слышны мощные взрывы. По словам чиновника, громко было в микрорайоне Восточный, информирует «НБН».

В то же время в Telegram-канале «Мариуполь сейчас» написали, что российские захватчики заявили о работе противовоздушной обороны, в частности о ликвидации ракеты.

Утро со взрыва началось и во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщил, что местные жители слышали звук «хлопка», который россияне объяснили работой ПВО.

Мелитопольский мэр уточнил, что в городе было громко и вечером 21 ноября, тогда «освободители» также традиционно отчитались о работе противовоздушной обороны.

Ранее Федоров рассказал, как партизаны «отминусовали» в Мелитополе трех путинских солдат с помощью доставки еды. Российские паблики заявили, что на «концерт Кобзона» отправились ФСБшники.