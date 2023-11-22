О том, что вследствие недавнего инцидента на 5-м энергоблоке ЗАЭС, когда была зафиксирована утечка реагентов из 1-го контура реактора во 2-й, некомпетентный персонал временно захваченной станции принял решение о переводе блока из «горячего» в «холодное» состояние, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт «Энергоатома».

Как стало известно, из-за халатности или неумения работников «Росатома», водный раствор борной кислоты из 1-го контура проник в деаэратор машинного зала, а оттуда — на все парогенераторы. Таким образом, «освободители» довели ситуацию до критической, а теперь намереваются «героически» ее урегулировать.

Кроме того, оккупантами оставлен 4-й блок ЗАЭС в статусе «горячей остановки» с целью теплоснабжения и обеспечения паром собственных нужд станции — это прямое нарушение, так как по решению Госатомрегулирования Украины, все подобное оборудование на ЗАЭС следует перевести в «холодный» режим.

Ранее мы писали о том, что путинская армия активно перебрасывает колонны техники из Мариуполя на Запорожское направление.