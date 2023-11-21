Как информирует «НБН», было зафиксировано до десяти единиц, которые захватчики РФ перебрасывают из оккупированного Мариуполя на пока что захваченную часть Запорожской области. Эту информацию подтверждает и заместитель городского голова Мариуполя Петр Андрющенко в своем ТГ-канале.

Так, он написал, что продолжается перебрасывание военных колонн, в числе которых до десяти единиц в направлении Запорожья. Тенденция не имеет изменений и значительным образом не отличается от предыдущих дней.

Согласно словам советника городского головы, в городе заметили пять военных фургонов, которые двигались в центр. В трех из них было очень много людей в военной форме. За ними двигался автомобиль так называемой военной полиции с вооруженными военнослужащими армии РФ.

Помимо того, Андрющенко также добавил, что оккупанты на территории Бердянского района и города Приазовское проводят зачистки побережья.

Напомним, ранее полиция озвучила количество жертв из-за серии ракетных атак РФ на Запорожскую область.