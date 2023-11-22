Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Таким образом, из Бердянского порта, который в данное время находится под контролем оккупантов, отправилась новая баржа с украинским зерном.

В ЦНС при этом отмечают, что оккупационная администрация временно захваченной украинской территории Запорожской области, понимая, что ее власть долгой не будет, грабит аграриев из Украины для своего личного обогащения.

Всех фермеров региона заставляют сдавать зерно оккупационным силам по определенной, фиксированной цене, которая гораздо ниже, чем рыночная. А после этого захватчики перепродают зерно уже по рыночным ценам и вывозят через порты региона. Конечно же, разницу в цене в итоге оккупационные силы забирают себе.

Напоследок в ЦНС подытожили:

По факту происходит кража зерна у фермеров из Украины и каждый причастный к этому понесет свою ответственность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия обвинила страны Запада в отказе продолжать «зерновую сделку».