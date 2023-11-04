О том, что при «нынешней позиции Запада» не фиксируется никаких предпосылок, указывающих на возможность восстановления «зерновой сделки», поскольку «не делается ровно ничего», пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко, опубликованное в «ТАСС».

По словам Грушко, страны Запада не осуществили «ни одного» шага для приближения к позициям Москвы касательно «Черноморской инициативы». В частности, по мнению высокопоставленного российского функционера, РФ предлагают лишь «неработающие схемы».

Однако Москва по-прежнему желает: отмены всех «незаконных мер» и ограничений «на весь наш сельскохозяйственный сектор» (изготовителей удобрений и сырья для него, включая агропроизводителей), а также открытия SWIFT для «Россельхозбанка» и «так далее».

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