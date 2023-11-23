Как информирует «НБН», в материале РБК-Украина говорится, что речь идет о том, что на территории российского Белгорода был уничтожен некий Александр Снисаренко – «заместитель председателя» оккупационной администрации Харьковской области.

В сообщении издания отмечается, что шестнадцатого ноября на территории российского Белгорода произошел «хлопок» с автотранспортным средством, в котором находился Снисаренко.

Пособник оккупантов получил в результате взрыва ранения, которые оказались несовместными с жизнью. Издание утверждает, что это дело рук Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что СБУ нанесли 18 ударов дронами по военному лагерю РФ.