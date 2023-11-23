Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, в областной прокуратуре. Также об этом проинформировал глава ОПУ Андрей Ермак.

Дословно из обнародованного сообщения Еврмака:

В Херсонской области россиянами была атакована Чернобаевка. По предварительным данным, обстрел велся кассетными боеприпасами. В настоящее время известно, что четыре мирных жителя получили ранения, еще три, к сожалению, погибли.

В свою очередь в областной прокуратура в ТГ-канале подтвердили информацию, которую озвучил Ермак, добавив, что среди погибших двое мужчин и одна женщина.

А вот Александр Прокудин подчеркнул, что приблизительно в 10:30 по местному времени вражеские силы с беспилотника атаковали велосипед, на котором улицами Берислава передвигался 70-летний мужчина. К сожалению, он получил ранения, несовместные с жизнью.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Купянске могут ввести принудительную эвакуацию.