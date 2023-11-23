В четверг, 23 ноября, во время брифинга глава Харьковской ОВА сообщил журналистам, что руководство региона рассматривает возможность проведения обязательной эвакуации из Купянска и других прифронтовых населенных пунктов в этом районе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Синегубова.

По словам чиновника, власти области намерены в принудительном порядке вывезти семьи с детьми из города, который регулярно страдает от постоянных ударов путинских оккупационных сил.

Напомним, что 14 ноября «вторая армия мира» атаковала Изюмский район Харьковской области дронами-камикадзе. Начальник областной военной администрации сообщил о последствиях вражеского удара беспилотниками.