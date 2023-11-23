В комментарии изданию NV спикер ГУР МОУ напомнил, что Крымский мост является незаконно построенной конструкцией, которую Российская Федерация использует в военных целях.

По словам Юсова, мост россиян в Керченском проливе должен быть демонтирован, и он не сомневается, что так и произойдет, информирует «НБН».

Представитель военной разведки отметил, что ГУР ни на что не намекает этим видео, а говорит прямо, что Крым – это Украина. Кадры, сделанные вблизи моста, сигнал гражданам нашей страны, которые ждут возвращения полуострова под контроль Киева.

Юсов добавил, что защитники уже работают непосредственно на территории Крыма, в частности там проводят операции спецподразделения ГУР МОУ. Силы обороны на полуострове не только ослабляют военный потенциал армии Путина, но и демонстрируют невозможность контроля россиянами их присутствия в регионе.

Отметим, что вчера украинская разведка опубликовала интригующее двадцатисекундное видео Керченского моста. В кадре появилась «лишняя» конструкция, надпись на листе «ГУР Артан» и украинский флаг.

Ранее разведчик спецподразделения «Артан» раскрыл главные цели недавних рейдов бойцов ГУР на территории Крыма.