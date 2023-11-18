О том, что все вышеописанные рейды на Крымский полуостров в действительности готовят наших воинов не только к освобождению временно захваченной территории от «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на интервью разведчика спецподразделения «Артан» ГУР Минобороны Украины Александра «Лютого», опубликованное в японском издании «Сидзуока».

По словам «Лютого», в октябрьской спецоперации, длившейся несколько часов, принимало участие не менее 30 человек. Кроме того, Александр поучаствовал и во взятии под контроль так называемых «вышек Бойко».

«Лютый» подчеркнул, что все вышеописанные неожиданные атаки со стороны Украины на полуостров, нацелены на продолжение оказания высокого психологического давления на путинскую армию, включая поднятие уровня подготовки наших подразделений к грядущему освобождению ВОТ Крыма.

Ранее мы писали о том, что ВСУ не прекращают ведения боевой работы на Левобережье в Херсонской области, продолжая удерживать «зачищенные» участки фронта.