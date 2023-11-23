В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ прокомментировал сообщение о применении войсками Российской Федерации кассетных бомб РБК-500 в Донецкой области, информирует «НБН».

По словам полковника, информация об использовании такого оружия путинскими оккупационными силами в Украине не является чем-то новым. Игнат отметил, что вопрос в том, сколько кассетных бомб РКБ-500 есть в арсенале «второй армии мира».

Спикер Воздушных сил напомнил, что есть конвенции, которые накладывают определенные ограничения на применения такого вооружения, однако не удивительно, что россияне это игнорируют. Он убежден, что ВС РФ в дальнейшем продолжат наносить удары с помощью кассетных бомб.

Ранее британская разведка заявила, что армия Путина впервые в Украине начала использовать самолеты А-50. Игнат прокомментировал соответствующую информацию.