Как информирует «НБН», об этом Арахамия заявил в интервью Наталье Мосейчук.

Дословно из заявления Арахамии:

Я имею весьма простое отношение к данному процессу. Для меня каждый депутат является голосом. А моя работа весьма простая – собирать голоса. Если их голоса есть. Мы сразу же с СБУ сели и говорим: ведь эта же партия, «ОПЗЖ» — она ведь не однородная, как и любая другая фракция или же партия. Одназначно в ней были люди-бизнесмены, которые просто взяли тогда флаг «ОПЗЖ» и зашли туда в парламент, хотя никаких политических амбиций у них не было.

При этом Арахамия добавил, что в действующей ВРУ нет даже на 1% олигархов.

Ранее Арахамия рассказал, почему депутатам нельзя полностью запретить выезд за границу.