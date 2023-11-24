Свитан считает, что лидер россиян может объявить открытую мобилизацию в стране буквально на следующий день после голосования. Диктатора не будет пугать удар по имиджу, поскольку до следующих президентских выборов у него будет еще несколько лет.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, захватчики уже чувствуют нехватку определенного количества военных. Дефицит живой силы в ВС РФ к весне будет расти. Однако вопрос состоит в том, целесообразно ли Путину идти на такой шаг. Москва может подготовить 300-350 тысяч граждан к войне до августа 2024 года, но для них где-то нужно взять технику и боеприпасы.

Полковник отмечает, что с началом новой волны набора россиян в армию Путина Кремлю придется максимально использовать свои мощности, а также надеяться, что «партнеры» – Северная Корея, Иран, КНР и Республика Беларусь – предоставят ему помощь.

Напомним, российские СМИ рассказали о трех предложениях главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова для Путина относительно проведения мобилизации и демобилизации.