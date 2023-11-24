Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, за него был внесен залог в размере 25 миллионов гривен.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах СМИ пишут, что на него были возложены целый ряд обязанностей. В частности, он должен сдать паспорта, а также носить электронный браслет.

Ранее перед этим НАБУ разоблачило масштабную преступную схему. К ней было причастно руководство Государственной службы спецсвязи.

Напомним, ранее в начале войны глава Госспецсвязи Щиголь пояснил украинцам, могут ли оккупанты прослушивать их телефоны.