Как информирует «НБН», ситуацию прокомментировали Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на своей странице в социальной сети Facebook, а также Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.

Так, согласно информации Сергея Наева, минувшей ночью оккупационные силы России попытались прорвать прочную воздушную оборону Северной операционной зоны.

По его словам, украинским военным удалось уничтожить все вражеские БПЛА, которые захватчики выпустили по этом направлении ночью, 26 ноября.

Дословно из заявления Наева:

Этой ночью, 26 ноября, вражеские силы попытались прорвать прочную воздушную оборону Северной операционной зоны, запустив в сторону военнослужащих и гражданских объектов шесть БПЛА типа «Шахед».

Наев добавил, что все воздушные цели в количестве шести единиц были ликвидированы Силами обороны Украины.

В свою очередь в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ появилось сообщение о том, что этой ночью Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили восемь из девяти беспилотников.

Так, в сообщении отмечается, что в ночное время, 26 ноября, оккупанты атаковали с юго-восточного направления 9-тю ударными беспилотниками типа «Шахед».

В результате боевой работы ПВО сил обороны Украинского государства уничтожили восемь БПЛА из девяти выпущенных по нашей стране.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, почему союзникам Украины выгодно усилить ПВО нашей страныю.