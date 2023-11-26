О том, что данный масштабный удар дронами-камикадзе по территории РФ являлся очередной удачной спецоперацией украинской военной разведки, совершенный не только ради повреждения каких-либо российских военных или энергетических объектов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию от источников в наших спецслужбах, размещенную «РБК-Украина».

Как утверждают в «РБК-Украина», за всеми этими атаками стоят специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продемонстрировавшие полную «дырявость» российской ПВО. Впрочем, точные сведения относительно последствий описанных атак пока неизвестны, за исключением того, что россияне сбили далеко не все украинские дроны-камикадзе.

Ранее мы писали о том, что Пушилин пожаловался на отсутствие электроэнергии на в крупных городах ОРДО из-за удара со стороны ВСУ.