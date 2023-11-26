Как информирует «НБН», со ссылкой на РБК-Украина, в результате сложных погодных условий и, как следствие, перепадами напряжения электрической энергии или же полного прекращения ее поставок, в КП Теплоснабжение города Одессы заявили, что они были вынуждено временно приостановлены работы крупных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования.

По утверждениям специалистов, после того, как будет возвращено стабильное электроснабжение, процесс теплоснабжения будет сразу же запущен.

Кроме того, местные СМИ отмечают, что на юге области разразился самый настоящий ураган. В частности, в Вилковом Одесской области порывы ветра достигают тридцати пяти метров в секунду. По данным синоптиков, это 12 баллов по шкале Бофорта – ураган. В Придунавье сейчас средняя скорость ветра достигает 25 метров за секунду.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что из-за погодны школы в Киевской области завтра переходят на дистанционную форму обучения.