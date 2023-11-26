О том, что в течение последних 3-х недель российские войска вторжения активизировали свои усилия, пытаясь вернуться на утраченные позиции на Бахмутском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на заявление начальника службы по связям с общественностью Сухопутных Войск ВСУ Владимира Фитьо, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Фитьо, ранее наши военные интенсивно обороняли, при первой возможности переходя к атакующим действиям, таким образом улучшив свое тактическое положение. Однако на данном этапе, враги намереваются перехватить инициативу, и вернуться на потерянные позиции.

В частности, только за последние 24 часа, защитники Украины смогли отбить 10 атак «освободителей», в то время, как позиции ВСУ оккупанты атаковали 18-ю дронами-камикадзе и 508-м раз обстреляли. Впрочем, путинская армия не достигла на данном направлении никаких стратегических успехов.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, какая техника обеспечивала ВСУ успешность наступления в районе Бахмута.