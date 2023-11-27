В интервью изданию «Новынарня» представитель ВС ВСУ спрогнозировал, что во время обстрелов нашей страны зимой путинские оккупационные силы сосредоточатся на использовании беспилотников, информирует «НБН».

Журналистка поинтересовалась у Игната, ожидать ли в этом отопительном сезоне таких залпов, как было в прошлом году, когда войска Российской Федерации за ночь выпускали по Украине сотню воздушных целей.

По словам полковника, этой зимой армия Путина будет в разы больше использовать для атак БПЛА, чем ракетное оружие. Российские захватчики будут применять беспилотники-камикадзе «Шахед», а также по линии фронта «Ланцеты» и FPV-дроны.

Представитель Воздушных сил уточнил, что будут и ракетные удары захватчиков по Украине, так как «освободители» накапливают это оружие.

Ранее Игнат рассказал, помешает ли плохая погода ВС РФ терроризировать «Шахедами» нашу страну.