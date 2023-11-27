Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале написал украинский журналист и блогер Денис Казанский. При этом он добавил к публикации снимки, на которых запечатлен металлургический комбинат Ильича в Мариуполе. Вернее то, что от него осталось.

Так, в своем посте Казанский написал следующее:

Именно так по состоянию на сегодняшний день выглядит металлургический комбинат Ильича в Мариуполе. Там по этот день даже не разобраны завалы. Никто не собирается осуществлять обещанное восстановление и запуск производства. Это даже не предвидится.

Также не забыл журналист вспомнить и о роли «кадыровцев» в Мариуполе:

«Кадыровцы» понемногу пилят остатки завода на металл и вывозят на территорию Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали об утренних взрывах в Мариуполе.