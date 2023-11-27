В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «Суспільне» и Федерацию шахмат Украины, стало известно о том, что на фронте в Украине погиб вице-президент Федерации шахмат страны Артем Сачук.

В частности, в обнародованном сообщении говорится следующее:

На освободительной войне против оккупантов из России погиб воин-доброволец из Украины Артем Сачук. Он был весьма известным шахматным деятелем, кандидатом в мастера спорта, вице-президентом Федерации шахмат Украины, организатором множества всеукраинских и международных соревнований.

Согласно информации издания, в Житомирском городском объединенном ТЦК и СП также подтвердили информацию о гибели Артема Сачука.

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько детей погибли в Украине от рук российских захватчиков.