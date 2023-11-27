В понедельник, 27 ноября, чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что под временно захваченным Мелитополем на Запорожье партизаны уничтожили автомобиль с кадыровцами, информирует «НБН».

По словам городского главы, на прошлых выходных местные жители сообщили о звуках стрельбы в районе поселка Мирное. Позже стало известно, что люди слышали перестрелку между силами сопротивления и чеченскими боевиками.

Федоров отметил, что после ведения огня наемники Кадырова ожидали подмогу, когда внезапно их автомобиль «Нива» взорвался. В результате машина сгорела, количество жертв среди оккупантов устанавливается.

Ранее мелитопольский мэр рассказал о смертельном ужине захватчиков в городе. «Освободители» заказали еду в местном кафе, после чего отправились на «концерт Кобзона».