В прямом эфире «военкор», анализируя ситуацию на Бахмутском направлении пожаловался, что в результате «освобождения» Соледара Донецкой области войсками страны-агрессора в городе остался всего один житель. До 24 февраля 2022 года население насчитывало свыше 10 000 человек.

Соответствующий фрагмент эфира опубликовал Telegram-канал «Сеятель ветра», информирует «НБН». Псевдожурналист заявил, что год назад во время штурмов Соледара боевиками ЧВК «Вагнер» он еще видел в городе гражданских.

Российский пропагандист признал, что так называемая «специальная военная операция», которую начала страна-агрессор якобы ради «помощи Донбассу», полностью уничтожает территории Донецкой и Луганской областей, превращая их в безлюдную пустошь.

Напомним, ранее рупор путинского режима Маргарита Симоньян в эфире пропагандистского шоу принялась искать оправдания так называемой «СВО». Псевдожурналистка поблагодарила Путина за вторжение в Украину, которое якобы спасло экономику РФ от разрушения.