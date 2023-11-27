Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении НГУ.

Дословно из обнародованного заявления Национальной гвардии Украины:

Для того, чтобы можно было оказать помощь Государственной службе по чрезвычайным ситуациям по ликвидации последствий стихийного бедствия на автомобильных дорогах Одессы и всего региона, было задействовано двадцать девять военных воинских частей подчинения Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Для расчистки снежных заносов, буксировки застрявшей техники и эвакуации граждан, бойцы НГУ используют военную технику.

В НГУ также добавили:

По состоянию на данный момент бойцами НГУ эвакуировано 225 человек и 23 единицы техники.

Также там отметили, что по состоянию на 06 часов утра в Одесской области на участках трасс общего пользования государственного значения ограничение на движение было снято.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об урагане в Одессе и области.