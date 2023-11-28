Советник городского главы сообщил, что две трети Мариуполя остались без отопления и электричества. Отсутствие тепла и света – результат разрушений и затоплений из-за шторма, а также последствий атак на инфраструктуру. Также в городе процветает мародерство.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам чиновника, российские захватчики угрожают мариупольцам депортацией после Нового года. «Освободители» рассматривают три варианта выселения людей: первый – в Украину через границу с Сумщиной, второй – в Республику Беларусь, третий – в государства Балтии.

Последний сценарий подразумевает использование жителей города для создания миграционного кризиса, к которым россияне могут примешать палестинцев.

Андрющенко объяснил, что конкретных причин для депортации населения из Мариуполя нет, захватчики просто хотят освободить место в городе для своих войск. В последние две-три недели наблюдается заход новых «помолодевших» подразделений из РФ.

Напомним, в Сети показали во что наемники Кадырова превратили мариупольский комбинат Ильича.