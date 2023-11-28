Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на слова оккупанта, который воюет на Авдеевском направлении, сообщил, что «вторая армия мира» до конца ноября не сможет захватить город, информирует «НБН».

Другой «освободитель» пожаловался на то, что командование армии Путина спешит выполнить приказ диктатора, из-за чего штурмы Авдеевки сопровождаются большим количеством «двухсотых» и «трехсотых» захватчиков. Он отметил, что Силы обороны завезли новые кассетные боеприпасы, которыми эффективно «накрывают» врага.

«Убивают наших бойцов десятками», — сообщил офицер ВС РФ, добавив, что просит военное руководство поберечь людей.

В то же время источники в Генеральном штабе армии России заявили, что путинские оккупационные силы якобы точно установят контроль над городом и «не видят смысла» говорит о точных датах выполнения приказа президента.

Один из генералов отрицает критические потери оккупантов под Авдеевкой и спешку с ее захватом, заявив, что у командования «есть статистика». Также он отказался говорить, будет ли глава Кремля увольнять кого-то из военачальников, если 1 декабря в Авдеевке не установят флаг государства-террориста.

Ранее офицер ВСУ ответил, смогли ли россияне захватить промзону Авдеевки.