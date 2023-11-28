Мельник заявил, что «вторая армия мира» не захватила промзону Авдеевки, защитники контролируют ситуацию в этом районе города, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Офицер ВСУ рассказал, что на подступах к населенному пункту войска Российской Федерации потеряли множество живой силы. На «концерт Кобзона» отправилось около 200 захватчиков, фактически два батальона оккупантов стали небоеспособными – около 800 «освободителей» получили ранения.

По словам военного, сообщения о захвате промзоны неправдивы, защитники навязали врагу бои на кромке этого района города. Кроме того, атаки российских войск на коксохимическом заводе не смогли посеять панику среди Сил обороны.

Мельник отметил, что ВСУ контролируют ситуацию, защитникам играют на руку погодные условия. ВС РФ не перевели всю технику на зимнюю солярку и не всех путинских солдат одели по погоде.

Ранее генерал рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее наступление армии Путина на Авдеевку.