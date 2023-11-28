Как информирует «НБН» со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, только за минувшие сутки армия Путина потеряла в Украине 860 человек живой силой, а также бронетехнику.

Итак, потери врага с 27 по 28 ноября на фронте составили 860 солдат, три танка, а также три единицы боевых бронированных машин. Также оккупанты потеряли за последние сутки одну артиллерийскую систему и три единицы автомобильной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что британская разведка прокомментировалас рекордные потери России на фронте в ноябре, а также озвучила причину, почему это произошло.