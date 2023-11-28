В своем Telegram-канале городской глава Мелитополя написал, что сегодня утром во временно оккупированном Токмаке «вторая армия мира» принимала «пламенные приветы» от Сил обороны, информирует «НБН».

Ссылаясь на рассказы местных жителей, Федоров сообщил, что прилет произошел по зданию в центре города, которое российские захватчики использовали в своих целях.

Чиновник добавил, что после удара «освободители» засуетились, начали эвакуировать раненых и вывозить вещи. Известно, что есть россияне, которые отправились на «концерт Кобзона», их количество еще не установлено.

Неспокойно сегодня утром было и в разрушенном армией Путина Мариуполе. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил о возгорании автомобиля в центральном районе. В то же время партизаны высмеяли попытки «освободителей» скрыть инцидент.