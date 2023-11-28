Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что в центральном районе снова загорелся автомобиль. Чиновник отметил, что будет интересно послушать версию происходящего от оккупантов, информирует «НБН».

Позже партизаны в Telegram-канале «Маріуполь.Спротив», комментируя возгорание авто, иронично отметили, что ждут от российских захватчиков официальных сообщений о «взрыве баллона газа». Активисты отметили, что инциденты с «освободителями» и ФСБшниками – «просто так совпало, наверное».

Напомним, Андрющенко рассказал о ситуации в оккупированном Мариуполе. Чиновник предупредил о том, что российские захватчики намерены депортировать жителей города, рассказав о трех сценариях выселения людей, которые рассматривает враг.