В своем Telegram-канале чиновник сообщил, что во время воздушной тревоги в 08:51 в Запорожье прогремел взрыв. По словам главы ОВА, войска Российской Федерации атаковали ракетой предприятие в одном из районов города, информирует «НБН».

Малашко сообщил, что сейчас устанавливается тип ракеты, которым армия Путина обстреляла Запорожье. По предварительной информации российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой «Искандер». Чиновник отметил, что известно об одном раненом в результате вражеской атаки.

Также известно, что из-за взрывной волны получили повреждения магазин, который расположен рядом с местом удара, окна в трех многоэтажках и трех образовательных заведениях.

Отметим, что неспокойное утро было и во временно захваченном Токмаке Запорожской области. Местные жители сообщили о серии мощных взрывов. Позже мелитопольские партизаны заявили, что в результате «бавовны» есть раненые и погибшие российские оккупанты.