Городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале написал, что жители Токмака утром сообщали о мощных взрывах. Чиновник отметил, что звуки «бавовны» слышал весь город, а за несколько минут до этого исчезло электричество, информирует «НБН».

О трех прилетах по российским захватчикам в 08:20 написал Telegram-канал «Гнила черешня». Позже мелитопольские партизаны сообщили, что в Токмаке зафиксировано движение санитарного транспорта, в результате «хлопков» среди «освободителей» есть «двухсотые» и «трехсотые».

«Бавовну» в Токмаке подтвердил «член главного совета администрации Запорожской области» Владимир Рогов. Коллаборант написал, что в городе прогремела серия взрывов, пожаловавшись на атаки со стороны Украины.

Напомним, под Мелитополем партизаны «демилитаризовали» автомобиль кадыровцев, Федоров сообщил подробности ликвидации оккупантов.